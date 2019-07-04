Внук Назарбаева пытался покончить с собой 

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался убить себя в Лондоне и укусил прервавшего его полицейского. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали в местной полиции.
Ранее издание Metro сообщило, что внук бывшего президента Казахстана, находясь в квартире в районе Ковент-Гарден, принадлежащей человеку, с которым он не был знаком, совершил попытку суицида.
Она была прервана полицейским по имени Росс Сэмбрук. Правоохранитель попытался помешать Айсултану Назарбаеву убить себя и был им за это «очень серьезно» укушен.
Против молодого человека возбудили дело о причинении полицейскому телесных повреждений. Его рассмотрение стартует сегодня в Королевском суде района Саутуарк.
Тем временем друг Айсултана Назарбаева рассказал популярному в Казахстане телеграм-каналу «Строгий агашка», что на самом деле внук экс-президента не пытался совершить самоубийство, а хотел попасть в квартиру на третьем этаже через балкон.
В квартире девушка друга Айсултана забыла кошелек и документы. «Неплохие» спортивная и военная подготовка Назарбаева-младшего позволили ему проникнуть в квартиру через балкон, однако жильцы дома вызвали полицию.
Укус полицейского друг Айсултана Назарбаева не объяснил, однако упомянул об «эмоциональной сцене объяснений» в участке между одним их правоохранителей и внуком бывшего президента по причине недовольства последнего «стойким негативов», который по отношению к людям азиатской внешности испытывают «пинкертоны».