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Решение проблемы авиасообщения с Чехией отложили 

Lenta.ru + ещё 32 2 часа назад
Российский Минтранс обратился к Минтрансу Чехии с предложением перенести окончательное обсуждение вопросов авиасообщения между странами на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Как пояснили в министерстве, это делается для того, чтобы туристы из обеих стран могли беспрепятственно планировать свои поездки в разгар летнего сезона. Кроме того, там напомнили, что в первую очередь ведомства должны заботиться о пассажирах.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка, их сторона направила письмо российским коллегам. Он отметил, что, возможно, результаты переговоров будут объявлены в конце недели, 6 или 7 июля.
Днем 2 июля полеты между Россией и Чехией возобновились после того, как утром этого же дня несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии», частично или полностью отменили рейсы из России в Чехию.
Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правительстве и одной из авиакомпаний, причиной ограничений на полеты в Чехию стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов.
В российском Минтрансе заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении с Россией.
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Комментарии
В мире , Политика , Григорий Березкин , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Минтранс РФ , РИА Новости , РБК , Чехия
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