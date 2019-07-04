Решение проблемы авиасообщения с Чехией отложили

Российский Минтранс обратился к Минтрансу Чехии с предложением перенести окончательное обсуждение вопросов авиасообщения между странами на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Как пояснили в министерстве, это делается для того, чтобы туристы из обеих стран могли беспрепятственно планировать свои поездки в разгар летнего сезона. Кроме того, там напомнили, что в первую очередь ведомства должны заботиться о пассажирах.

Как ранее рассказал РИА Новости представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка, их сторона направила письмо российским коллегам. Он отметил, что, возможно, результаты переговоров будут объявлены в конце недели, 6 или 7 июля.

Днем 2 июля полеты между Россией и Чехией возобновились после того, как утром этого же дня несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот» , «Победу» и « Уральские авиалинии », частично или полностью отменили рейсы из России в Чехию.

Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правительстве и одной из авиакомпаний, причиной ограничений на полеты в Чехию стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов.

В российском Минтрансе заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении с Россией.