Смелый кот спас хозяев от кобры

В Индии кот защитил своих хозяев от смертоносной кобры

На юге Индии домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище. Ролик, запечатлевший случившееся, опубликован в YouTube.

На кадрах видно, как кот, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается противостояние. При этом домашний питомец, обладая отличной реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге коту удается схватить змею и вынести ее на улицу.

Хозяин дома Арун Чандру, ставший свидетелем противостояния, немедленно вызвал змеелова. По его словам, в доме на тот момент находились дети, которых змея могла укусить.