Смелый кот спас хозяев от кобры

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В Индии кот защитил своих хозяев от смертоносной кобры 

РИА Новости + ещё 4 18 минут назад
На юге Индии домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище. Ролик, запечатлевший случившееся, опубликован в YouTube.
На кадрах видно, как кот, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается противостояние. При этом домашний питомец, обладая отличной реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге коту удается схватить змею и вынести ее на улицу.
Хозяин дома Арун Чандру, ставший свидетелем противостояния, немедленно вызвал змеелова. По его словам, в доме на тот момент находились дети, которых змея могла укусить.
"Я всегда знал, что мой кот веселый и умный, и только сейчас мы узнали, что он еще и храбрый", — рассказал мужчина.
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