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Британия сделала громкое заявление по Крыму 

Ura.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дипломаты посольства России в Лондоне с удивлением отнеслись к призыву британских властей открыть доступ международным наблюдателям в области прав человека в «незаконно аннексированный Крым». Российская делегация заявила, что полуостров и без этого открыт для любых посетителей.
«Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — приводит RT сообщение дипмиссии.
Дипломаты подчеркнули, что требование британской стороны вызывает у них «недоумение».
Призыв Великобритании открыть доступ в Крым прозвучал на сессии Совета по правам человека ООН. В своем выступлении член палаты лордов британского Парламента Ричард Балф предложил провести на полуострове референдум о территориальной принадлежности под эгидой ООН, напоминает «Ридус».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% крымчан.
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В мире , Политика , Ричард Балф , Парламент Великобритании , Совет по правам человека , ООН , Ридус , Республика Крым
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