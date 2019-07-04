Британия сделала громкое заявление по Крыму

Дипломаты посольства России в Лондоне с удивлением отнеслись к призыву британских властей открыть доступ международным наблюдателям в области прав человека в «незаконно аннексированный Крым ». Российская делегация заявила, что полуостров и без этого открыт для любых посетителей.

«Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — приводит RT сообщение дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что требование британской стороны вызывает у них «недоумение».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% крымчан.