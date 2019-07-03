Глава МИД Канады заговорила словами Путина

Вчера в Торонто стартовала трехдневная конференция, посвященная реформам на Украине. В ней принимает участие украинский президент Владимир Зеленский . Сегодня на конференции состоялось выступление главы канадского МИДа Христи Фриланд.

«Хочу начать с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь. Владимира Путина», — заявила она.

Дипломат привела слова президента России, которые тот произнес на прошлой неделе в интервью Financial Times. Путин заявил, что либерализм изжил себя, мультикультурализм нереалистичен, а политика либералов недостаточно жесткая.