Глава МИД Канады заговорила словами Путина 

Канада осуждает заявление Владимира Путина о крахе либерализма сильнее всех. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд.
Вчера в Торонто стартовала трехдневная конференция, посвященная реформам на Украине. В ней принимает участие украинский президент Владимир Зеленский. Сегодня на конференции состоялось выступление главы канадского МИДа Христи Фриланд.
«Хочу начать с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь. Владимира Путина», — заявила она.
Дипломат привела слова президента России, которые тот произнес на прошлой неделе в интервью Financial Times. Путин заявил, что либерализм изжил себя, мультикультурализм нереалистичен, а политика либералов недостаточно жесткая.
«Ни одна другая страна не осуждает это заявление так же резко, как Канада», — сообщила Фриланд.