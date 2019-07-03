Зеленский в Канаде вернулся к роли комика

Зеленский в Канаде вернулся к роли юмориста

По данным агентства, свою речь в рамках конференции по Украине Владимир Зеленский начал с нескольких слов на английском, а потом перешел на родной украинский язык.

"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады), дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", — заявил Зеленский на английском.

Такое приветствие, по данным издания, вызвало смех у аудитории.

По данным газеты «Известия», на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский также начал свою речь на английском, затем перейдя на украинский. Не обошлось и без шуток, рассмешивших слушателей.