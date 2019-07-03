Зеленский в Канаде вернулся к роли комика

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Зеленский в Канаде вернулся к роли юмориста 

Рамблер + ещё 15 17 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский на выступлении в Торонто пошутил, рассмешив присутствующих. Об этом пишут РИА «Новости».
По данным агентства, свою речь в рамках конференции по Украине Владимир Зеленский начал с нескольких слов на английском, а потом перешел на родной украинский язык.
"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады), дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", — заявил Зеленский на английском.
Такое приветствие, по данным издания, вызвало смех у аудитории.
По данным газеты «Известия», на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский также начал свою речь на английском, затем перейдя на украинский. Не обошлось и без шуток, рассмешивших слушателей.
«Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — заявил глава Украины.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , РИА Новости , Торонто
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