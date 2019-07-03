В ДНР связали президентство Зеленского с усилением обстрелов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин провел рабочее совещание с руководством республики, на котором обсуждалась ситуация с обострением на линии соприкосновения. Об этом сообщается на официальном сайте главы ДНР.

В ходе совещания Пушилин заявил, что после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины обстрел позиций ДНР со стороны ВСУ стал более интенсивным. Он отметил, что происходящее является целенаправленным уничтожением объектов стратегического значения и социальной инфраструктуры, в результате которого мирные жители, в том числе и дети, получают ранения.

Пушилин также добавил, что разведение войск в Станице Луганской является скорее исключением, поскольку на остальных участках линии соприкосновения ситуация наоборот становится более напряженной. Присутствующие на совещании лица пришли к выводу, что эскалация началась после посещения Зеленским линии соприкосновения.

Поездка Зеленского на Донбасс состоялась в конце мая и стала его первой рабочей поездкой в статусе президента Украины. В ходе нее он осмотрел позиции армии в Станице Луганской и населенном пункте Счастье, а также побывал на передовой.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.