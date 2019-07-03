ЦИК Украины сняла с выборов в Раду Шария 

Решение Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады отменено.
Об этом сообщил сам политик, сопроводив информацию радостным возгласом.
"Ееееееееесть! Шария сняли! Одобряю", — написал он в своём Twitter.
Блогер объяснил, что видит в таком развитии событий возможность заработать дополнительную известность.
Также он заявил, что аналогичное решение принято по поводу кандидатуры бывшего руководителя администрации президента Андрея Клюева.
Как писал News.ru, ранее политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией Шария в качестве кандидата в депутаты Рады. Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре Клюева. По мнению организаторов демонстраций, эти люди последние пять лет не жили на территории страны, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.