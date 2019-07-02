Работает на Зеленского: жена предала Климкина?

После конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Павлом Климкиным выяснилось, что жена последнего Марина Михайленко занимает пост главы департамента внешней политики в офисе украинского президента (так теперь называется реорганизованная администрация президента Украины), передает ФАН.

«Да, она работает на должности замглавы главного департамента внешней политики и европейской интеграции», — заявили журналистам «Украинских новостей» в приемной департамента.

При этом Михайленко занимала эту же должность и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Стоит отметить, что Марина Михайленко — дочь генерал-майора Вооруженных сил СССР в отставке Юрия Михайленко . Ее отец живет в Крыму и был награжден в 2014 году медалью «За возвращение Крыма». Михайленко заявляла, что она и Климкин прекратили всяческое общение с ее родственниками из России , но «от отца она не отрекалась».

«Мои предки — украинцы — были тесно связаны с Крымом, там похоронены мои прабабушка, бабушка и дед. Поэтому аннексия Крыма стала для меня личной трагедией», — заявила жена министра иностранных дел Украины.

Михайленко добавила, что в «ее полусоветском детстве „подвиг“ Павлика Морозова не вызвал у нее ничего, кроме отвращения». Она подчеркнула, что кто-то использовал ее семью для очернения репутации ее мужа — Павла Климкина, поскольку его «профессионализм и патриотизм очень сильно кому-то мешают».

Замуж за Климкина Михайленко вышла в 2015 году, сообщает НСН. Стоит добавить, что сам Павел Климкин родился в Курске и учился в МФТИ, а на Украину уехал в 1991 году. Дипломатическую карьеру он начал спустя пару лет в департаменте военного контроля разоружения МИД Украины.

Ранее Климкин вступил в конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским из-за несогласованного ответа МИД Украины на ноту от российского внешнеполитического ведомства с предложением гарантировать участие Киева в судебном процессе над украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе. В ведомстве Климкина назвали это предложение Москвы «циничным и неприемлемым».

Зеленский вскоре после этого обвинил Климкина в самоуправстве и возмутился, что узнает о решениях по внешней политике из интернет-новостей. Он также фактически обвинил Климкина в недостаточной компетентности относительно разбирательства дела с арестом моряков, поскольку такие шаги МИД могли поставить под угрозу всю ситуацию.

«Вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, а моряков нет, и поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой», — добавил украинский лидер.

В ответ Климкин заявил, что весь скандал является «по сути бессодержательным». Зеленский дважды обращался к Верховной раде с просьбой уволить Климкина с поста главы МИД, но оба раза украинский парламент отказывал президенту. 1 июля министр иностранных дел Украины решил уйти в бессрочный «политический отпуск». Климкин добавил, что внутренние споры на Украине должны ослаблять Москву, а не наоборот.

Одновременно с этим глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский в третий раз обратится к Раде с просьбой отправить Климкина в отставку.

Ранее Климкин уже позволял себе заявления, негативно влиявшие на имидж украинской дипломатии. В телеэфире, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече президентов России и Украины, министр заявил, что Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным в японской Осаке на саммите G20.

Однако в МИД Японии вскоре подчеркнули, что украинский президент на саммит не приглашен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг слова Климкина о встрече Путина с Зеленским.