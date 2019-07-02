Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю

Великобритания предупредила Китай , что в случае несоблюдения договоренностей по Гонконгу последуют серьезные последствия. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение в 1984 году, в котором закреплено правило «одна страна — две системы», закреплены основные свободы народа Гонконга. Если это международное юридически обязательное соглашение не будет выполнено, то последуют серьезные последствия», — заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

1 июля сообщалось, что участники акций протеста в Гонконге взяли полностью под контроль здание парламента. Затем полиция Гонконга освободила здание парламента от протестующих.

Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

Ранее в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842-го по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).