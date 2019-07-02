Климкин рассказал о своей замене после конфликта с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал имя своего возможного преемника. Он сделал это в «блиц-интервью» для «Украинских новостей», запись которого доступна на YouTube.

По словам Климкина, его «политический отпуск» начнется в среду, 3 июля. Он пояснил это тем, что во вторник ему нужно закончить несколько дел, но не уточнил, каких именно. Отвечая на вопрос о своем преемнике, Климкин выразил надежду, что после его ухода МИД возглавит его заместитель Елена Зеркаль.

«Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности», — сказал он.

Говоря о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским , который и привел его к уходу, Климкин заявил, что эта «история не столько содержательная, сколько эмоциональная». По его словам, ведомство собиралась отправить Зеленскому информацию о нотах, однако до этого президент успел сделать свое скандальное заявление. Связаться с ним до этого глава Украины не пытался, рассказывает Климкин.

Конфликт между Климкиным и Зеленским разгорелся после того, как президент пожаловался на то, что узнает о внешней политике Киева из интернета и потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России. Климкин в ответ заявил, что не обязан согласовывать с президентом тексты нот и подчеркнул, что его ответ Москве был единственно возможным.

1 июля Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Кроме того, стало известно, что комитет Верховной Рады по международным делам 9 июля рассмотрит вопрос о его отставке и назначении на пост главы МИД Вадима Пристайко . Климкин не стал дожидаться увольнения и ушел в политический отпуск.

О планах Зеленского сделать Пристайко главой украинской дипломатии стало известно почти сразу после его инаугурации 20 мая. Зеркаль в свою очередь должна была занять пост замглавы администрации президента по международным делам. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая, однако был удален. Сама Зеркаль объяснила, что отказалась от должности, поскольку ее деятельность в МИД полностью отвечает ее ценностям и интересам, и у нее есть силы и желание продолжать работу.