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На Украине шахтёры устроили акцию протеста под землёй 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что рабочие в Луганской области отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты.
Как он написал на своей странице в Facebook, речь идёт о шахте «Горная» ГП «Первомайскуголь».
«На шахте «Горная» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают оставаться под землёй на глубине 700 метров. Таким образом они пытаются спасти своё предприятие от затопления… пока под землёй находятся 12 работников предприятия… горняками было заявлено, что они не поднимутся на поверхность пока не решится вопрос с поставками электроэнергии на предприятие», — написал Волынец.
Он уточнил, что в настоящий момент электричество подаётся только системам жизнеобеспечения и водоотведения.
В октябре 2018 года горняки шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя выплаты долгов по зарплате.
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В мире , Михаил Волынец
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