Как у президента. Термокружка Путина побила рекорды продаж в Китае

Термокружка, похожая на ту, из которой пил чай президент России Владимир Путин во время ужина лидеров стран G20 в Осаке , весьма активно продается в Китае . На крупнейшей торговой онлайн-площадке страны Taobao она побила рекорды продаж. Подробности сообщило издание Global Times.

Белая термокружка с золотым гербом России продается по цене 50-200 юаней, то есть от 400 до 1800 рублей. Многие онлайн-магазины уже принимают предзаказы.

Популярность товар набрал после того, как о нем рассказали китайские средства массовой информации. По данным Global Times, магазины позиционируют похожую на путинскую термокружку как «полезную для здоровья» и «высококлассную». Один из продавцов заявил, что принял уже более 100 заказов.

Издание подчеркнуло, что Владимира Путина в Китае очень уважают. Граждане Поднебесной ценят его умение играть на фортепиано и любовь к спорту.

Ужин в честь лидеров стран G20 состоялся 28 июня. Владимир Путин пришел на него со своим термосом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в термокружке был чай. Этот напиток российский лидер пьет постоянно.

Это далеко не первый случай, когда Владимир Путин на крупных мероприятиях появляется со своим термосом. Впервые это произошло на пресс-конференции в 2014 году. Тогда президент России пил из белой кружки с гербом России.

Быть немножко похожим на самого влиятельного политика в мире желают многие. А уж если не похожим, то хотя бы просто выразить дань уважения президенту России. В 2000 году у Владимира Путина появился черный лабрадор по кличке Конни Полгрейв. Собаку часто называли просто Кони. Она прожила 15 лет и почти все это время была чрезвычайно популярна. Ее фотографии часто публиковали различные СМИ, а журнал «Огонек» создал целый комикс в ее честь.

Кони, рожденная в 1999 году, была приобретена МЧС России и воспитывалась в кинологическом центре 179-го спасательного центра МЧС. В 2000 году Сергей Шойгу подарил собаку президенту Владимиру Путину. Когда у Кони появились щенки, российский лидер заявил, что собирается передать их в надежные руки. После прямой линии один из щенков уехал на хутор Новозолотовка (Неклиновский район, Ростовская область) к пенсионеру Алексею Белевецу. Другой отправился в город Клинцы (Брянская область) к школьнице Кате Тряпышко. Двух щенков подарили президенту Австрии Томасу Клестилю. После его смерти владельцем собак оказалась его вдова, отправившаяся в Чехию послом.

В честь президентского лабрадора многие владельцы черных собак данной породы назвали щенков Кони. Да и вообще сама порода была чрезвычайно популярной в 2000–2010 годах.

Зимой 2019 года в Москве появились духи «Владимир Путин». Компания Leaders открыла в ГУМе единственную в России точку продаж мужского и женского аромата с именем президента в названии. Говорилось, что запахи весьма стойкие. Мужская версия духов «Владимир Путин» отличилась древесными и цитрусовыми нотками. Женская — такими же, но менее концентрированными, более нежными.

Любопытно, что Кремль разрешения на выпуск подобного парфюма компании Leaders не давал.

«Нет, никем не одобрялось», — подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

И тем не менее флакончик объемом 100 мл продавался за 10 тысяч рублей. Такие же духи в подарочной деревянной коробке можно было приобрести за 19 тысяч. Изначально планировалось, что серия будет лимитированной, однако до сих пор некоторые блогеры сообщают, что встречают данный аромат в продаже. Не исключено, что появились подделки под духи «Владимир Путин».

Летом 2018 года необыкновенно популярно было пиво, посвященное встрече Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом . Финская пивоварня RPS Brewing специально к саммиту выпустила 10 тысяч бутылок с оригинальным напитком и специальной этикеткой. На бутылке можно было увидеть изображения обоих президентов и надпись «Давай разберемся с этим как взрослые».

Большую часть пива доставили в супермаркеты Хельсинки, но немало ящиков пенного напитка уехало и в другие города: Йоэнсуу, Миккели, Эспоо, Оулу.

«Напиток пользуется ажиотажным спросом. Наш магазин заказал пробную партию, которая поступила во вторник и была раскуплена за один день. Сейчас мы оформили поставку в два раза больше», — сообщил сотрудник финской торговой точки K-market Маркус Аллан.

Владелец одного из финских баров Валтери Роутайнен отметил, что это «горячая, актуальная новинка». Пиво разбирали в основном на сувениры и в подарок. Каждая бутылка стоила 3,49 евро. Кстати, RPS Brewing к саммиту Путина и Трампа (прошедшего 16 июля 2018 года в Хельсинки) выпускала футболки с портретами президентов, а также кофе в оригинальных упаковках.