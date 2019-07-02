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В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Marcel Kusch, dpa, Globallookpress
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Евросоюз готов возобновить торговые отношения с Россией. Такое заявление сделала комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем от имени Европейской комиссии, отметив, что это произойдет при условии полного выполнения Минских соглашений.
«Евросоюз готов улучшить отношения с РФ после того, как будет достигнут реальный прогресс в отношении конфликта на Украине, главным образом посредством реализации всех пунктов Минских договоренностей», — приводит RT слова Мальмстрем.
Комиссар Евросоюза по торговле добавила, что главная ответственность в этом вопросе лежит именно на России.
Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает лишь в качестве посредника в урегулировании ситуации.
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В мире , Политика , Сесилия Мальмстрем , ЕС , Еврокомиссия
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