В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.

Евросоюз готов возобновить торговые отношения с Россией. Такое заявление сделала комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем от имени Европейской комиссии , отметив, что это произойдет при условии полного выполнения Минских соглашений.

«Евросоюз готов улучшить отношения с РФ после того, как будет достигнут реальный прогресс в отношении конфликта на Украине, главным образом посредством реализации всех пунктов Минских договоренностей», — приводит RT слова Мальмстрем.

Комиссар Евросоюза по торговле добавила, что главная ответственность в этом вопросе лежит именно на России.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает лишь в качестве посредника в урегулировании ситуации.