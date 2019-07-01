Зеленского обвинили в сведении счетов с Климкиным

Розенко также отметил, что Зеленский занимается "сведением счетов".

Вице-премьер добавил, что нота украинского МИД в адрес российского департамента является проявлением профессионализма, а также является "своевременной" и "правильной".

Он заявил, что освобождение украинских моряков не должно зависеть от договоренностей с Кремлем, и должно пройти как можно скорее.