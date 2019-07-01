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Зеленского обвинили в сведении счетов с Климкиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский вице-премьер Павел Розенко назвал безосновательными требование президента страны Владимира Зеленского привлечь к ответственности главу МИД Павла Климкина. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Розенко также отметил, что Зеленский занимается "сведением счетов".
Вице-премьер добавил, что нота украинского МИД в адрес российского департамента является проявлением профессионализма, а также является "своевременной" и "правильной".
Он заявил, что освобождение украинских моряков не должно зависеть от договоренностей с Кремлем, и должно пройти как можно скорее.
Ранее сообщалось, что 1 июля, Зеленский выступил с просьбой к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за "несогласование" своих действий.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Павел Розенко , МИД
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