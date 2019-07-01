Венесуэла возвращает изгнанного посла в страну 

Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, которого до этого решили изгнать за его "вмешательство во внутренние дела страны, вернется. Об этом сообщили в венесуэльском МИД, передает ТАСС.
Кроме того, Кринера в Венесуэле также объявляли персоной нон грата.
Как отмечается, вернуть посла в стране решил венесуэльский президент Николас Мадуро. Он отменил ранее сделанное в марте решение.
"Правительство Германии решило вернуть посла в страну", — говорится в заявлении МИД.
Ранее сообщалось, что Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата.