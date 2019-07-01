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Венесуэла возвращает изгнанного посла в страну 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Miguel Gutiérrez / EPA / TASS
Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, которого до этого решили изгнать за его "вмешательство во внутренние дела страны, вернется. Об этом сообщили в венесуэльском МИД, передает ТАСС.
Кроме того, Кринера в Венесуэле также объявляли персоной нон грата.
Как отмечается, вернуть посла в стране решил венесуэльский президент Николас Мадуро. Он отменил ранее сделанное в марте решение.
"Правительство Германии решило вернуть посла в страну", — говорится в заявлении МИД.
Ранее сообщалось, что Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Германия
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