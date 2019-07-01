Мусор приплыл домой. Филиппины все же вернули в Канаду ее бытовые отходы

Властям Филиппин удалось настоять на обратной отправке в Канаду бытовых отходов, полученных в свое время из этой страны. Речь идет о 1,5 тысячи тонн мусора, которые были поставлены Оттавой в Манилу для переработки еще в 2013 году. Однако шесть лет назад возмущение сначала филиппинских экологов, а затем властей островного государства вызвало содержимое груза. Вместо обещанных 113 контейнеров с "пластиком для вторичной переработки" на Филиппины прибыл груз, который содержал смесь бумаги, пластика, электроники и таких бытовых отходов, как кухонный мусор и подгузники, хотя филиппинский закон запрещает импорт смешанных пластиков и бытовых отходов.

Некоторые отходы все же были утилизированы на Филиппинах, но большая часть, оставленная в местных портах, попросту сжигалась без всякого контроля в течение многих лет. Общественники настаивали на том, что при "такой произвольной" переработке был нанесен непоправимый ущерб местной экологии. Возник жесткий спор в отношениях двух стран, который, что называется, одним махом разрешил славящийся своей жесткостью и бескомпромиссностью избранный президент Филиппин Родриго Дутерте.

Он предпринял недвусмысленные шаги на дипломатическом направлении, попросту отозвав из Канады филиппинских посла и консула. Это произошло после того, как канадские власти в очередной раз проигнорировали просьбу Манилы "забрать свой мусор". Напряженность в отношениях достигла апогея в апреле, когда президент Филиппин пригрозил "объявить войну" Канаде, если она не вернет мусор на "историческую родину": из Восточного в Западное полушарие. Более того, Оттава проигнорировала 15 мая как крайний срок для вывоза мусора, но вскоре после этого все-таки приняла меры для его возвращения на канадскую землю, тем самым разрешив шестилетний спор.

И вот в минувшие выходные, когда Канада готовилась праздновать грядущую 152-ю годовщину со дня обретения независимости, судно с 69 контейнерами, содержащими отходы, причалило к далеким североамериканским берегам, прибыв в порт на окраине Ванкувера. Затем груз отправился для дальнейшей переработки на один из местных мусоросжигательных заводов. При этом сама транспортировка и переработка груза, который является лишь малой частью от партии мусора 2013 года, обойдется канадской казне почти в миллион долларов. Таким образом, Оттава понесла большие потери: как имиджевые, так и материальные с учетом того, что она уже заплатила немалые деньги за вывоз мусора по контракту 2013 года.

Кстати, желание вернуть мусор в Канаду выразили также Индонезия и Малайзия. В мае малазийские официальные лица раскритиковали Канаду после того, как частная компания из этой страны отправила в Куала-Лумпур транспортный контейнер с загрязненными пластиковыми пакетами из крупных канадских продуктовых сетей, отмечает АФП. Согласно одному из экспертных исследований Канада производит больше отходов на душу населения, чем другие страны с сопоставимыми уровнями экономического развития, например от США до Японии. Большинство из них заканчивают свой путь, оседая на многочисленных свалках. Экологи утверждают, что развитые государства должны прекратить вывоз мусора в третьи страны и найти способ, как перерабатывать его на своей территории.