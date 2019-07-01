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Вскрылось лицемерие Катамадзе 

Рамблер 59 минут назад
Грузинская певица Нино Катамадзе в 2018 году выступила на Дне города в Самаре. Праздник финансировался за счет государственных средств, пишет RT.
"Путин мой враг": Катамадзе передумала насчет России
Как выяснил RT, концерт в честь Дня города в Самаре в 2018 году был оплачен администрацией города, и выступление грузинской певицы обошлось городскому бюджету в 3 млн рублей: 2,8 млн рублей было выплачено организатору концерта ООО «Рокфест» за выступление Нино Катамадзе и джазового ансамбля Insight, в 194 тысячи рублей обошелся бытовой райдер исполнительницы и ее музыкантов.
Ранее Катамадзе написала в Facebook, что никогда не участвовала в концертах, финансируемых за счет России, и не пела на днях рождения российских политиков.
В мире , Видео , Кавказ , Нино Катамадзе , Самара
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