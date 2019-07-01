Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, в котором прописаны полномочия временной следственной комиссии в Раде Украины при подготовке импичмента главы государства, заявил лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко на брифинге.
На сайте Верховной рады Украины указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня. При этом ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства противоречит Конституции.
"Двадцать седьмого июня, в прошлый четверг, в 18.00 (совпадает с мск — ред.) истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады, в котором целый раздел посвящен и регламентирован процедуре импичмента президента Украины. По моей информации, Зеленский ветировал этот закон", — цитирует Ляшко в понедельник агентство УНИАН.
По его словам, без этого "не действует конституционная процедура закона об импичменте".
Парламент Украины принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление. Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.