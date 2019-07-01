Зеленский наложил вето на закон об импичменте, утверждает депутат Ляшко

На сайте Верховной рады Украины указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня. При этом ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства противоречит Конституции.

"Двадцать седьмого июня, в прошлый четверг, в 18.00 (совпадает с мск — ред.) истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады, в котором целый раздел посвящен и регламентирован процедуре импичмента президента Украины. По моей информации, Зеленский ветировал этот закон", — цитирует Ляшко в понедельник агентство УНИАН.

По его словам, без этого "не действует конституционная процедура закона об импичменте".