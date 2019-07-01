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Макрон констатировал провал саммита ЕС 

RT на русском + ещё 1 17 минут назад
Фото: Reuters
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами… Необходимо менять правила и методы работы», — сказал французский лидер.
По его словам, ЕС нуждается в реформах управления.
Макрон также отметил, что сложившая ситуация подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС.
«Мы не способны договориться, даже пока нас 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов», — подчеркнул он.
20-часовые переговоры ЕС закончились безрезультатно, председатель Европейского совета Дональд Туск перенёс саммит на вторник, 2 июля.
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В мире , Дональд Туск , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Франция
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