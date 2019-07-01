Макрон констатировал провал саммита ЕС

«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами… Необходимо менять правила и методы работы», — сказал французский лидер.

По его словам, ЕС нуждается в реформах управления.

Макрон также отметил, что сложившая ситуация подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС.