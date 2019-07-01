Киев назвал условие для признания русского языка в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан назвал условие, при котором русский язык в Донбассе может получить статус регионального, сообщает «РБК-Украина». При этом, по мнению политика, государственным языком на территории Донецкой и Луганской областей должен остаться украинский.

«Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — цитирует издание слова Богдана.

Политик также отметил, что не одобряет идею сделать русский язык вторым государственным языком, подчеркнув, что «вопрос необходимо решать, как можно скорее».

На заявление Богдана отреагировал спикер Верховной рады Украины Андей Парубий. Парламентарий, по данным ТАСС, заявил, что восстановление русского языка в стране в статусе регионального — недопустимо.

«Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда имеет намерение вернуть региональные языки», — цитирует агентство слова Парубия.

Депутат также напомнил, что недавно Верховной радой был принят закон о едином государственном языке и не парламент не позволит вернуться Украине во время действия закона, позволявшего региональным языкам «уничтожать украинский язык на Украине».