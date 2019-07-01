«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев

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Зеленского назвали ошибкой украинцев 

Рамблер 11 минут назад
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий голосовавших за него украинцев и до сих пор не приступил к выполнению предвыборных обещаний. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Рабиновича, он сам голосовал за Зеленского, но теперь хочет забрать свой голос назад.
«Мы не за него голосовали. <…> Володя <…>, пленные тебе не нужны, мир тебе не нужен, тарифы тебе не нужны, а что тебе надо?» — возмутился он.
Как подчеркнул Рабинович, Зеленский не поблагодарил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который помог освободить четырех украинских пленных.
«Мы опять ошиблись. Мы же верили ему. Мы верили Зеленскому, который сказал: «Я на коленях дам мир нашей стране». Мы верили Зеленскому, который сказал: «Я клянусь, клянусь, клянусь». И ничего… [С освобождением пленных — прим.ред.] пленных — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. «Будем строить Донбасс с Коломойским». А Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», — заявил Рабинович.
На прошлой неделе Медведчук встретился с лидерами ДНР и ЛНР. По итогам встречи стороны договорились об освобождении четверых украинцев из плена в Донбассе в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».
Владимир Зеленский позже заявил, что ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Он подчеркнул, что не понимает, зачем «большой, независимой стране» нужны посредники. По мнению Медведчука, Зеленский своими словами дал понять, что новая власть, как и прошлое руководство, думает не о прекращении войны, а о сохранении санкций.
Комментарии
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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