«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев

Зеленского назвали ошибкой украинцев

По словам Рабиновича, он сам голосовал за Зеленского, но теперь хочет забрать свой голос назад.

«Мы не за него голосовали. <…> Володя <…>, пленные тебе не нужны, мир тебе не нужен, тарифы тебе не нужны, а что тебе надо?» — возмутился он.

Как подчеркнул Рабинович, Зеленский не поблагодарил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука , который помог освободить четырех украинских пленных.

«Мы опять ошиблись. Мы же верили ему. Мы верили Зеленскому, который сказал: «Я на коленях дам мир нашей стране». Мы верили Зеленскому, который сказал: «Я клянусь, клянусь, клянусь». И ничего… [С освобождением пленных — прим.ред.] пленных — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. «Будем строить Донбасс с Коломойским». А Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», — заявил Рабинович.

На прошлой неделе Медведчук встретился с лидерами ДНР и ЛНР. По итогам встречи стороны договорились об освобождении четверых украинцев из плена в Донбассе в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».

Владимир Зеленский позже заявил, что ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Он подчеркнул, что не понимает, зачем «большой, независимой стране» нужны посредники. По мнению Медведчука, Зеленский своими словами дал понять, что новая власть, как и прошлое руководство, думает не о прекращении войны, а о сохранении санкций.