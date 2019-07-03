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«Великий и могучий». В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка 

Украина.ру + ещё 3 18 минут назад
Фото: Reuters
В Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №10414 о «Противодействии сквернословию» (о «дематюкизации языка»), а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о дематюкации языка). Об этом 2 июля говорится в сообщении на сайте парламента.
Автором законопроекта выступила депутат Верховной Рады Ольга Богомолец. Такая инициатива исходит из парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.
Документ ставит своей целью избавить украинский язык от ненормативной лексики, однако текста законопроекта на сайте парламента нет.
Это не единственный случай, когда в украинский язык искусственно вносятся те или иные изменения.
В мае Кабинет министров утвердил новую редакцию правописания. Такое решение якобы принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.
Согласно постановлению о правописании, вводятся новые правила написания российских фамилий. В то же время правописание фамилии Толстой решили оставить прежним в качестве исключения.
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Комментарии1
В мире , Украина , Ольга Богомолец , Виктория Сюмар , Верховная Рада
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