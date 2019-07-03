«Великий и могучий». В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка

Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №10414 о «Противодействии сквернословию» (о «дематюкизации языка»), а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о дематюкации языка). Об этом 2 июля говорится в сообщении на сайте парламента.

Автором законопроекта выступила депутат Верховной Рады Ольга Богомолец . Такая инициатива исходит из парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар

Документ ставит своей целью избавить украинский язык от ненормативной лексики, однако текста законопроекта на сайте парламента нет.

Это не единственный случай, когда в украинский язык искусственно вносятся те или иные изменения.

В мае Кабинет министров утвердил новую редакцию правописания. Такое решение якобы принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Согласно постановлению о правописании, вводятся новые правила написания российских фамилий. В то же время правописание фамилии Толстой решили оставить прежним в качестве исключения.