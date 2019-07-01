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Пекин поставил на место Британию 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает Великобританию «не забывать о своем месте» и перестать вмешиваться в дела Гонконга.
«В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот», — передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.
По его словам, у Великобритании нет никакой «так называемой ответственности» за Гонконг, а сам вопрос относится к внутренней политике Китая.
Напомним, 21 июня в Гонконге возобновились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай.
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В мире , МИД , РИА Новости , Гонконг , Китай , Великобритания
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