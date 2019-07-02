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Украинский депутат назвал Зеленского «невеждой» 

News.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с главой МИД республики Павлом Климкиным повёл себя как невежда. Такое заявление сделал руководитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев.
Разногласия двух политиков проявились из-за ответа Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, после которого глава государства обрушился на Климкина с резкой критикой.
"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", — сказал Арьев в интервью журналу «Новое время».
Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о решении уйти в «политический отпуск». По его словам, он сделал главное — не попал «в российскую ловушку». Теперь у дипломата будет время «на создание настоящей команды».
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Комментарии2
В мире , Керченский пролив , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , The New Times , Киев
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