В WikiLeaks объяснили смысл ареста Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиана Ассанжа арестовали, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием об экстрадиции в США

«В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение — нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции», — передает РИА «Новости» слова Храфнссона.

Он отметил, что Ассанжа намеренно поставили в стрессовую ситуацию, с отсутствием достаточной информации по собственному делу и возможным сроком в 175 лет тюрьмы в США. Храфнссон рассказал также о психологическом состоянии основателя WikiLeaks.

«Я рад сообщить, что он стабилизировался. Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад. Как известно, он ранее был переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, и я был рад увидеть, что его состояние здоровья улучшается. Но он все еще страдает», — заявил Храфнссон, который посетил Ассанжа 26 июня.

«Интересно, в Великобритании выйдут газеты с первой страницей «Мы/Я Джулиан Ассанж»? Марш в Лондоне будет? Иностранные послы выразят озабоченность? А что американское посольство в Лондоне?», — заявил Соловьев.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.

Напомним, 14 июня 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года.