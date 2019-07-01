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В WikiLeaks объяснили смысл ареста Ассанжа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиана Ассанжа арестовали, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием об экстрадиции в США.
«В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение — нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции», — передает РИА «Новости» слова Храфнссона.
Он отметил, что Ассанжа намеренно поставили в стрессовую ситуацию, с отсутствием достаточной информации по собственному делу и возможным сроком в 175 лет тюрьмы в США. Храфнссон рассказал также о психологическом состоянии основателя WikiLeaks.
«Я рад сообщить, что он стабилизировался. Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад. Как известно, он ранее был переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, и я был рад увидеть, что его состояние здоровья улучшается. Но он все еще страдает», — заявил Храфнссон, который посетил Ассанжа 26 июня.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение главы МВД Великобритании одобрить экстрадицию Ассанжа.
«Интересно, в Великобритании выйдут газеты с первой страницей «Мы/Я Джулиан Ассанж»? Марш в Лондоне будет? Иностранные послы выразят озабоченность? А что американское посольство в Лондоне?», — заявил Соловьев.
23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.
Напомним, 14 июня 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года.
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Комментарии
В мире , Барри Поллак , Владимир Соловьев , Кристинн Храфнссон , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Министерство юстиции США , МВД , РИА Новости , США
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