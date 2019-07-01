«Убивай, грабь, насилуй»: Борис Джонсон призвал позлить Путина

На прошлой неделе в интервью Financial Times президент России заявил, что либерализм окончательно себя изжил, мультикультурализм просто нереалистичен, а либералы ничего не делают — сидят в удобных кабинетах, отказываются проводить более жесткую политику и менять законы, которые им это запрещают.

«Либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права?» — заявил Путин.

Президент России был раскритикован за эти слова многими людьми на Западе. Например, председателем Евросовета Дональдом Туском и певцом Элтоном Джоном . Вчера их прокомментировал Борис Джонсон. По словам британца, либерализм жив, Запад процветает благодаря ему, а нелиберальные страны ждет катастрофа.

«Мы докажем неправоту Владимира Путина, покинув ЕС 31 октября», — уверен Джонсон.

Он объяснил это тем, что его соотечественники уже высказали свое мнение по вопросу пребывания Британии в составе Европейского союза на референдуме в 2016 году. Поэтому проведение второго референдума станет «неудачей».