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«Убивай, грабь, насилуй»: Борис Джонсон призвал позлить Путина 

Рамблер 15 минут назад
Владимир Путин убедится в своей неправоте относительно либерализма, если Великобритания покинет Евросоюз в срок. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал бывший министр иностранных дел Великобритании и претендент на пост премьер-министра Борис Джонсон.
На прошлой неделе в интервью Financial Times президент России заявил, что либерализм окончательно себя изжил, мультикультурализм просто нереалистичен, а либералы ничего не делают — сидят в удобных кабинетах, отказываются проводить более жесткую политику и менять законы, которые им это запрещают.
«Либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права?» — заявил Путин.
Президент России был раскритикован за эти слова многими людьми на Западе. Например, председателем Евросовета Дональдом Туском и певцом Элтоном Джоном. Вчера их прокомментировал Борис Джонсон. По словам британца, либерализм жив, Запад процветает благодаря ему, а нелиберальные страны ждет катастрофа.
«Мы докажем неправоту Владимира Путина, покинув ЕС 31 октября», — уверен Джонсон.
Он объяснил это тем, что его соотечественники уже высказали свое мнение по вопросу пребывания Британии в составе Европейского союза на референдуме в 2016 году. Поэтому проведение второго референдума станет «неудачей».
Комментарии1
В мире , Видео , Борис Джонсон , Владимир Путин , Элтон Джон , ЕС , Европейский совет , Financial Times , Daily Telegraph , Великобритания
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