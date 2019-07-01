Украине предрекли развал из-за действий Порошенко

«Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов, совместно заниматься восстановлением мира в стране и развитием Украины», — считает он.

Политик обвинил команду Порошенко в «бездеятельности и непрофессионализме».

Могилев призвал отказаться от критики действующего президента Владимира Зеленского , подчеркнув, что тот пребывает должности всего месяц. Он также заявил, что со стороны правительства и парламента наблюдается «дичайший саботаж» всех действий нового главы государства.

Политик считает, что этот бойкот инициатив Зеленского показывает правильность и своевременность решения президента о назначении досрочных выборов в Верховную Раду

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.