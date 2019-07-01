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Украине предрекли развал из-за действий Порошенко 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Незалежность» Анатолий Могилев обвинил команду бывшего президента Украины Петра Порошенко в саботаже, который может привести к развалу страны. Свое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.
«Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов, совместно заниматься восстановлением мира в стране и развитием Украины», — считает он.
Политик обвинил команду Порошенко в «бездеятельности и непрофессионализме».
Могилев призвал отказаться от критики действующего президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот пребывает должности всего месяц. Он также заявил, что со стороны правительства и парламента наблюдается «дичайший саботаж» всех действий нового главы государства.
Политик считает, что этот бойкот инициатив Зеленского показывает правильность и своевременность решения президента о назначении досрочных выборов в Верховную Раду.
20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.
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Комментарии
В мире , Украина , Анатолий Могилев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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