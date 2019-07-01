Третья опиумная. Кого убивают китайские наркотики

От опиоидных наркотиков гибнут тысячи американцев, а власти не в силах сдержать поток отравы в страну. Если раньше спецслужбы накрывали мексиканские наркокартели прямо у границ, то теперь зараза пришла из-за океана. Опиоиды попадают в почтовый ящик из Китая под видом обычного заказа в интернет-магазине.

Выкосит весь штат и еще останется

Рядовая проверка подозрительных граждан в Балтиморе в январе 2017 года обернулась раскрытием преступной ячейки, которая могла уничтожить население целого штата. Пятидесятилетний Джеймс Джонсон и его подельник только прибыли в город на автобусе из Нью-Йорка , как к ним подошли несколько полицейских и обнаружили у них 2,5 килограмма наркотика, предположительно героина.

В доме у Джонсона было еще 17 килограммов героина и 8,5 килограмма фентанила. Наркодилера приговорили к 24 годам лишения свободы, его партнера — уроженца Нигерии — к четырем годам.

Всего, по признанию Джонсона, он планировал реализовать от 12 до 36 килограммов опиоидного анальгетика фентанила. Смертельная доза цитрата — два миллиграмма. Значит, 12 килограммов могли убить шесть миллионов человек. Примерно столько проживает в штате Мэриленд.

В последние годы в США о фентаниле и других опиоидах говорят особенно много. Уже более 15 лет в стране настоящий опиоидный кризис, смертность из-за наркотиков не снижается, несмотря на меры, предпринимаемые властями. По мнению некоторых экспертов, опиоидная эпидемия по масштабам превышает все другие, с которыми сталкивались предыдущие поколения американцев, в том числе — СПИДа.

У истоков кризиса — рецепты на болеутоляющие препараты (полусинтетические опиоиды). В какой-то момент врачи принялись их выписывать слишком часто. К 2017 году 60 процентов летальных доз приходилось на синтетические опиоиды, в частности фентанил. По сравнению с 2013 годом — рост почти в десять раз.

На черном рынке есть фармацевтический фентанил, есть его производные, а также нелегальный опиоид. Само вещество входит в список наркотических, психотропных и их прекурсоров, подлежащих контролю. Число рецептов от врачей за последние годы не увеличилось. Главным образом смертность вызвана именно незаконно изготовленным фентанилом.

В середине нулевых этот наркотик на какое-то время стал весьма популярным на улицах городов американского среднего запада и унес около тысячи жизней. В 2006 году спецслужбы Мексики и США совместно нашли и уничтожили подпольную фабрику по производству фентанила в мексиканском городе Толука. Тогда болезненную тему ввоза наркотика из-за рубежа на время удалось закрыть. В 2013-м американские пограничники изъяли около килограмма фентанила. Однако спустя лишь четыре года — в 675 раз больше.

Со времен наркофабрики в Толуке многое изменилось. Теперь главный поставщик наркотиков в Северную Америку — Китай.

Китайское первенство

Фентанил попадает в США несколькими способами. Многое задерживают на границе: в 2017 году на южных рубежах в 65 эпизодах контрабанды изъяли 388 килограммов. В тот же период было зафиксировано 345 попыток доставить вещество по почте или посредством экспресс-перевозок — то есть это происходило в пять раз чаще, чем контрабанда через границу. Но меньше объем: конфисковали 152 килограмма фентанила.

В июне 2018-го в Филадельфии пограничная служба обнаружила 50 килограммов наркотика в контейнере с железной рудой из Китая. Вещество отличалось высокой чистотой. Это одна из крупнейших китайских «посылок».

Полицейские пришли к выводу: 80 процентов наркотика попадает к гражданам США через почтовый ящик. И все чаще из Китая, лидирующего по экспорту активных фармацевтических компонентов и химикатов, которые используются для производства регулируемых веществ.

Как отмечают эксперты, чтобы обойти запреты и правила, поставщики обращаются к технически легальным способам. Согласно отчетам, китайские экспортеры и перевозчики нередко «путают» маркировку груза, вносят незначительные изменения в состав химикатов, чтобы они формально не попадали под запрет, или же попросту экспортируют прекурсоры.

В самом Китае контроль над производством психоактивных веществ хуже, чем в США, и Пекин пытается исправить ситуацию. В 2015 году китайские власти добавили 116 веществ в список контролируемых, а в 2017-м — еще несколько видов синтетических опиоидов, однако этого оказалось недостаточно.

Борьба с опиоидной мельницей

По мнению Брюса Пардо, исследователя корпорации RAND, занимающегося американской наркополитикой, властям Китая просто не хватает ресурсов для эффективного контроля над опиоидными экспортерами. Регулировать частный фармацевтический сектор не так-то просто. За 40 лет реформ китайские производители переориентировались на экспорт. Здесь один из самых развитых рынков интернет-торговли и недорогой доставки, местные изготовители легко встраиваются в международные цепочки поставок. В том числе и в фармацевтической отрасли. С 1980-х годов индустрия стабильно растет и сейчас насчитывает примерно пять тысяч компаний, выпускающих около двух миллионов тонн товара в год.

Кроме того, по данным Госдепартамента , в Китае около 400 тысяч производителей и дистрибьюторов химикатов, и некоторые работают без одобрения властей. Ежегодно они изготавливают тонны химических веществ в промышленных и коммерческих целях. Американские эксперты полагают, что установить надлежащий контроль Китаю мешают дыры в законодательстве и бюрократическая несогласованность.

Китайские чиновники действительно не раз оказывались в центре наркотических скандалов. Несколько лет назад весь мир узнал о деревне Бошэ на юге Китая, где под прикрытием местных властей производились наркотики. СМИ даже назвали ее «деревня Breaking Bad» в честь одноименного сериала.

Спецоперацию готовили шесть лет — до этого каждый раз накануне визитов полиции нарколаборатории исчезали. Помогали "уши и глаза" наркобаронов в Компартии Китая и местных силовых структурах. Последний штурм удался, так как его организацией занимались непосредственно из Пекина. В 14-часовой зачистке участвовали вертолеты и катера. Нашли три тонны метамфетамина и 400 тонн ингредиентов для его производства.

Кому еще бояться китайских наркотиков

От наркопотока из Китая страдают и другие страны. Особую бдительность стоит проявлять тем, у кого есть общая с КНР граница.

У России этот участок — больше четырех тысяч километров. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах одного из дальневосточных регионов, сейчас не только в Китае, но и во всей Азии повышенная опасность наркотрафика. И это большая проблема.

Через границу наркотики тоже переправляют в посылках. Так, в 2015 году Владивостокская таможня в 19 бандеролях якобы из интернет-магазинов общим весом около 20 килограммов обнаружила синтетический наркотик. Его прятали в корпуса разной бытовой техники, например настольных ламп.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил РИА Новости: "Восемьдесят процентов поступающей в Россию "синтетики" производится в Китае, все это делается настолько изощренно, что, по сути, никто не знает, как с этим бороться”.

Власти КНР не отмалчиваются и не закрывают глаза на происходящее. С 1 мая в стране под запретом все виды фентанила. В Пекине уверены, что совершенствование законодательства сократит наркотический экспорт. В странах, страдающих от китайского наркопотока, очень на это надеются.