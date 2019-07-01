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Счастливый жених умер на следующий день после свадьбы 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Кадр: видео «GoFundMe»
В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, смертельно больной мужчина успел жениться за день до смерти. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
22-летнему регбисту Навару Герберту (Navar Herbert) диагностировали опухоль головного мозга около девяти месяцев назад. Его состояние стремительно ухудшалось, и врачи не давали утешительных прогнозов. Мужчина решил жениться на своей возлюбленной Майе Фалвассер (Maia Falwasser), когда понял, что шансов на выживание у него нет.
Пара сыграла свадьбу в саду на побережье. По словам гостей, церемония была очень трогательной, и они никогда не забудут момент, когда друзья жениха вывезли его на инвалидной коляске, а невеста поклялась ему в любви. На свадьбе также присутствовал сын молодоженов, которому скоро должен исполниться год.
Навар Герберт скончался на следующий день после торжества. Его семья решила начать сбор средств на транспортировку тела в Новую Зеландию для похорон, так как это было последним желанием мужчины. За несколько недель им удалось собрать около 89 тысяч долларов (563,4 тысячи рублей). Поддержку близким усопшего выразили множество незнакомцев, а также спортивный клуб, в котором играл Навар.
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