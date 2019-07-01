Соратник Тимошенко объяснил, почему она не пошла на гей-парад в Киеве

На вопрос журналиста о том, когда Тимошенко пойдет на "Марш равенства" и есть ли у нее какое-то особое отношение к вопросу равенства, Немыря ответил, что не знает, однако попробовал объяснить, почему ни он, ни его соратница не были на гей-параде.

"Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш. Очевидно, что политика недискриминации — это политика, которая должна ко всем применяться. Но есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны руководствоваться на определенные обычаи, традиции и способы поведения, которые в том или ином обществе все-таки присутствуют. И должна быть как одна часть уважения, так и другая часть уважения", — сказал парламентарий.