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Соратник Тимошенко объяснил, почему она не пошла на гей-парад в Киеве 

РИА Новости + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве, поскольку это "не входит в ее рамки", заявил ее соратник, нардеп Григорий Немыря в интервью каналу UkrLife.
На вопрос журналиста о том, когда Тимошенко пойдет на "Марш равенства" и есть ли у нее какое-то особое отношение к вопросу равенства, Немыря ответил, что не знает, однако попробовал объяснить, почему ни он, ни его соратница не были на гей-параде.
"Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш. Очевидно, что политика недискриминации — это политика, которая должна ко всем применяться. Но есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны руководствоваться на определенные обычаи, традиции и способы поведения, которые в том или ином обществе все-таки присутствуют. И должна быть как одна часть уважения, так и другая часть уважения", — сказал парламентарий.
"Марш равенства" в Киеве прошел 23 июня, участниками гей-парада стали около 2,5 тысячи человек. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие, перекрыв маршрут активистов. Полиция задержала девять человек, собиравшихся пронести на марш экскременты. К охране правопорядка в украинской столице привлекли все подразделения МВД.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Григорий Немыря , МВД , Верховная Рада , Киев
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