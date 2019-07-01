Туск приостановил саммит ЕС, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил работу экстренного саммита ЕС , чтобы провести двусторонние переговоры с отдельными лидерами по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии . Об этом заявил в воскресенье вечером журналистам на полях проходящей встречи представитель Евросовета.

"Саммит приостановлен Туском. Он проведет двусторонние встречи с лидерами. Саммит будет возобновлен после окончания двусторонних переговоров", — сказал он.

Как пояснил корреспонденту ТАСС европейский источник на полях саммита, такое решение Туска говорит о том, что обсуждение зашло в тупик.

"Это говорит о том, что все плохо, и лидеры зашли в тупик, из которого Туск попытается найти выход в ходе двусторонних консультаций", — отметил дипломат.

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран — членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье вечером в Брюсселе с задержкой на три часа и при полной неопределенности.

Заявления участников по прибытии на встречу показали большие расхождения относительно кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии (ЕК) — исполнительной структуры ЕС, имеющей самые большие полномочия в Брюсселе. На данный момент ни один из кандидатов не может набрать большинство голосов. Более того, лидеры стран группируются и блокируют кандидатов, против которых они выступают.