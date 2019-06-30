«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар

Резолюцию об осуждении возвращения России в ПАСЕ внесут Украина Грузия , страны Прибалтики, Словакия Польша . Об этом в эфире польского радио рассказал маршал польского сената Станислав Корчевский. По его словам, все вышеуказанные страны «возмущены» восстановлением прав российской делегации. Идея совместной резолюции возникла на праздновании 450-летия со дня подписания Люблинской унии.

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ. Об этом в эфире Polskie Radio заявил маршал сената (верхней палаты парламента — «Газета.Ru») Польши Станислав Корчевский.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, приехавшие на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», — подчеркнул маршал.

По его словам, он встречался с представителями стран, совершивших антироссийский демарш, на праздновании 450-й годовщины со дня подписания Люблинской унии.

Союз между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским привел к созданию Речи Посполитой — федерации с польской властью. Это объединение давало полякам и литовцам шанс на победу в войне с Русским царством.

Как сообщает ФАН, ранее Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, предложил вынести на голосование в парламент вопрос об отзыве делегации страны из ПАСЕ. Эстонские консерваторы считают, что права России в Ассамблее восстановили под давлением со стороны «ведущих стран Европы».

При этом возвращение РФ в ПАСЕ состоялось даже несмотря на последовательный отказ Москвы выполнять требования организации, связанные с Крымом, добавили в EKRE.

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», — говорится в заявлении партии. Правительство Эстонии идею выхода из ПАСЕ не поддерживает.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято Францией и Германией вопреки доводам украинской стороны.

«Я пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи», — пожаловался новый украинский лидер.

Он выразил сожаление, что Меркель и Макрон решили проигнорировать украинские аргументы. «Посланный Европой сигнал неясен. Это решение было принято после продления антироссийских санкций Евросоюза Во Франции и Германии не считают, что это решение означает одобрение воссоединения Крыма с Россией, но оно необходимо для восстановления каналов диалога с Москвой», — говорится в статье американского журнала The National Interest.

26 июня ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все поправки в проект резолюции. Изначально от России хотели потребовать выплаты взносов в Совет Европы, освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нелегальное пересечение госграницы, и «максимально» сотрудничать с Совместной следственной группой по делу о крушении Boeing 777 в небе над Донбассом. Россия, напомним, отрицает обвинения и настаивает, чтобы ее допустили к расследованию.

Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Полностью поддержала возвращение России делегация Франции, а представители Германии — большинством голосов. При этом против высказались лишь 62 европейских депутата из разных стран. Сразу после принятия резолюции делегация Украины объявила о своем выходе из ПАСЕ — правда, временном, для консультаций с Верховной радой . Как сообщали источники СМИ в ПАСЕ, украинская делегация внесла более 200 поправок — в основном, несодержательных — к проекту российской резолюции.

Кроме Украины, из ПАСЕ вышли в знак протеста делегации Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и, частично, Словакии. Как оказалось, совместное заявление несогласных подписал лишь один словацкий депутат, чей поступок уже осудили другие представители страны.

«Стран на самом деле не семь, а пять, потому что Словакия записана в этот список ради одного депутата, а вся делегация придерживается противоположной позиции. Поляки тоже пополам примерно разделились. А в остальном — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, потому что игра очевидно плохая. Ничего этот демарш не изменит в работе ПАСЕ, а эти страны, побузив, совершенно точно вернутся в Ассамблею, если не в эту, то в следующую сессию — точно», — подчеркнул сенатор.

По словам Косачева, украино-грузино-прибалтийская группа в ПАСЕ «агрессивно навязывала свою точку зрения», что отнюдь не является общеевропейскими принципами работы.