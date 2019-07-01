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«Лишь бы покрасоваться перед камерами»: пресса раскритиковала встречу Трампа с Ким Чен Ыном 

Вести.Ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
С критикой на президента США Дональда Трампа обрушилась вся пресса, связанная с демократами.
Это повод покрасоваться перед камерами. Так встречу Трампа и Ким Чен Ына прокомментировал телеканал CNN.
Говорят, что президент слишком много времени уделяет главе Северной Кореи и ищет повод сфотографироваться. Издание The Los Angeles Times пишет: Трамп назвал встречу исторической, однако на деле ничего не изменилось. The New York Times считает, что в ближайшее время ничего кардинально не изменится, передает телеканал "Россия 24".
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В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , CNN , New York Times
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