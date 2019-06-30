Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что ее выступление в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» было последним. В Россию она больше не поедет, а за свое выступление принесла извинения. По ее признанию, ей это выступление далось невероятно тяжело.
«Самый тяжелый в моей жизни день — 20 июня (в этот день в Грузии начались протесты), и тяжелейший концерт — 22 июня, от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки», — написала она в фейсбуке.
Вместе с Катамадзе на фестивале выступила маленькая Арина из Белоруссии. Она потеряла зрение в раннем возрасте, играет на фортепиано и мечтала аккомпанировать ей. Фонд Константина Хабенского организовал эту встречу.
«Никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела по-русски, никогда не принимала участия в профинансированных правительством (России) концерах, не принимала участия ни на одном дне рождения русских политиков», — написала певица.