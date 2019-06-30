Финалистка «Фабрики звезд» баллотируется в Раду

В ноябре 2018 года она сообщила о том, что завершает карьеру певицы и намерена уйти в политику, став членом команды лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко

Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе №11 в Виннице.

По информации ЦИК, у кандидатки в Раду «образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия Всеукраинское объединение „Батькивщина“.