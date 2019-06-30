Вакарчук опозорился на дебатах с Тимошенко

Сел в лужу: Тимошенко срезала Вакарчука простым вопросом

Рок-музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук был унижен главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко на теледебатах. В рамках обсуждения тарифов на коммунальные услуги, Тимошенко спросила у Вакарчука, знает ли он, сколько стоит кубометр газа для украинского населения. Глава «Голоса» замялся и смог ответить только после подсказки из студии. Однако Вакарчук все равно ошибся.

Глава партии «Голос» и вокалист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в сложную ситуацию в ходе теледебатов с главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко. Как сообщает УНИАН, музыкант не смог правильно назвать стоимость кубометра газа.

«Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?» — спросила Тимошенко. Она также подчеркнула, что необоснованное завышение газовых цен в три раза «неприемлемо».

Вакарчук в ответ едва нашелся, что ответить. После того, как политик замялся, из телестудии ему подсказали цифры «восемь пятьсот». Однако рокер, потерев пальцем лоб, заявил «двести пятьдесят».

Тимошенко в ответ сделала вид, что не услышала ошибки Вакарчука, и привела среднюю стоимость кубического метра газа на Украине — 7,5 грн за 1 м³ (цена газа различается в зависимости от области страны — «Газета.Ru»).

Впоследствии Тимошенко отметила, что Святослав Вакарчук уже был депутатом Верховной рады — избранный в 2007 году, он ни разу не ходил на заседания парламента и не представлял никаких законопроектов. Спустя год, в 2008-м, Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата — поскольку «не хотел играть по-старому».

В середине мая 2019 года Вакарчук заявил, что намерен участвовать в выборах в Раду как лидер своей партии «Голос». Ее цель, по его словам, уничтожить «старую политику» и сотворить «политику новую». Спустя месяц, сообщает ФАН, команда «Голоса» официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах».

Незадолго до этого Святослав Вакарчук назвал действующий состав Верховной рады «хором, который фальшивит», и играет «в диссонанс» по «старым правилам политики». При этом музыкант положительно оценил свой «Голос», назвав партию «патриотическим хором людей, которые хотят настоящих перемен».

«Голос» планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах в стране. Вакарчук призвал граждан Украины присоединиться к его партии, подчеркнув, что список участников и программа будут сформированы при съезде политической силы.

Вакарчук также рассказал о своем плане решения конфликта в Донбассе. Он заявил, что ждет от украинцев «создание сказки», «настоящей свободной жизни», в которую хотели бы вернуться жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, музыкант призвал не забывать, что по другую сторону линии разграничения тоже живут украинцы, и нельзя считать их людьми «второго сорта», передает НСН.

Святослав Вакарчук участвует в украинской политической игре с середины нулевых. На выборах 2004 года он активно выступал в поддержку «оранжевого» кандидата Виктора Ющенко

В 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году его пригласили учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.

Группу «Океан Эльзы» Вакарчук организовал еще во время учебы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на физика, и в конце девяностых годов окончательно выбрал в качестве основной карьеры музыку. Он стал автором текстов практически ко всем песням «Океана Эльзы», записал с ней восемь студийных альбомов, участвовал во многих музыкальных фестивалях, выступал на Украине, в России, Белоруссии, на сценах Западной Европы и Соединенных штатов Америки.

В 2014 году Вакарчук активно участвовал в «Евромайдане». Поначалу он заявлял о недопустимости применения силы к протестующим. В декабре 2013 года «Океан Эльзы» дал концерт для манифестантов на «Майдане Незалежности». Впоследствии

Вакарчук вновь заявлял, что поддержал бы протестовавших на морозе людей, даже если бы они выступали за сближение с Российской Федерацией — лишь из-за полицейского насилия в адрес тех, кто пришел выразить свою гражданскую позицию.

В 2015 году Вакарчука наградили сначала как почетного гражданина Киева, а потом — как почетного львовянина. В 2015 году доход музыканта составлял порядка полумиллиона долларов. По данным издания «Страна.ua», группа «Океан Эльзы» вместе с Вакарчуком вышли на первое место среди самых высокооплачиваемых музыкальных коллективов Украины — за одно выступление на корпоративе они могут заработать до $50 тыс.