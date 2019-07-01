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В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына «исторической» и «удивительной» 

РИА Новости + ещё 30 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел "историческую" и "удивительную" встречу с американским президентом Дональдом Трампом у демаркационной линии в Пханмунджоме, передает из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын… провел историческую встречу с Дональдом Трампом непосредственно перед демаркационной линией", — отмечает агентство.
Агентство назвало это событие "удивительным", отметив, что высшие руководители КНДР и США обменялись "историческими рукопожатиями" спустя 66 лет после заключения Корейского соглашения о перемирии 1953 года.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух — трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
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В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , Пхеньян
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