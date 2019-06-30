Умерла актриса Евгения Дембская

«Двадцать девятого июня 2019 года на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской», — отмечается в сообщении.

Актриса работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953-го. На его сцене актриса сыграла более 200 ролей.

«72 театральных сезона из 72 Евгения Дембская радовала своим талантом, красотой, обаянием не одно поколение своих почитателей. Легенда, звезда, наша любимая Женечка», — говорится на сайте театра

«Если бы я еще 10 раз родилась на свет, то еще 10 раз была бы актрисой. Большего счастья, большего восторга, большего кайфа, чем выход на сцену, встреча со зрителем, я никогда не испытывала. У меня было много радостей в жизни. Но второй такой радости, поверьте мне, не было никогда», — сказала она в одном из своих интервью.