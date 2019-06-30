Трамп впервые ступил ногой в КНДР

«Великая честь»: Трамп пересек границу КНДР

«Переход через эту границу был великой честью», — сказал Трамп, обменявшись рукопожатием с Ким Чен Ыном.

Американский лидер пригласил коллегу в США, пока неизвестно, принято ли это предложение.

Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, что его удивило. Он также пригласил американского президента в Пхеньян. После этого на территории Южной Кореи состоялась трехсторонняя встречи с участием президента этой страны Мун Чжэ Ина.

Ранее Трамп провел двустороннюю встречу, рабочий обед и совместную пресс-конференцию с президентом Южной Кореи в Сеуле.