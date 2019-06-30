Трамп впервые ступил ногой в КНДР

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«Великая честь»: Трамп пересек границу КНДР 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Трамп стал первым действующим президентом США, вступившим в Северную Корею. Он встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ), а затем пересек демаркационную линию, сообщает CNN.
«Переход через эту границу был великой честью», — сказал Трамп, обменявшись рукопожатием с Ким Чен Ыном.
Американский лидер пригласил коллегу в США, пока неизвестно, принято ли это предложение.
Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, что его удивило. Он также пригласил американского президента в Пхеньян. После этого на территории Южной Кореи состоялась трехсторонняя встречи с участием президента этой страны Мун Чжэ Ина.
Ранее Трамп провел двустороннюю встречу, рабочий обед и совместную пресс-конференцию с президентом Южной Кореи в Сеуле.
В мире , Азия , Видео , Конфликты , США , Чен Ким , CNN , КНДР
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