«Не хотите поехать в родную Грузию?»: Саакашвили и Ляшко устроили перепалку

Их перепалку спровоцировали слова Ляшко о проблемах семей с больными детьми. Саакашвили в ответ на это предложил ему и другим депутатам пожертвовать детям свою недвижимость и деньги.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — сказал Саакашвили.

Задетый этими словами Ляшко посоветовал оппоненту отправиться на родину.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет?» — спросил Ляшко.

Саакашвили парировал это предложение словами о том, что он принес Украине немало пользы, к примеру, построил дорогу в Одессе, в отличие «от болтающего и ничего не строящего Ляшко».

Ведущий пытался успокоить выяснявших отношения политиков, но ему это не удавалось.