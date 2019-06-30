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Депутат Рады: ЕС думает лишь о том, как воспользоваться Украиной 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом наносит серьёзный вред Украине.
По его словам, страны ЕС думают только о том, как выгоднее использовать Украину, поэтому граждане вынуждены покупать некачественные европейские товары, которыми завалены магазины страны.
"Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят. Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", — заявил парламентарий в эфире телеканала ZIK.
Он добавил, что мнение Украины на самом деле не интересует европейских политиков. В качестве примера Поплавский привёл восстановление права голоса России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ).
И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: «Если вы не знаете, в чем проблема — проблема в деньгах», — заключил депутат.
Ранее News.ru писал о том, что вернувшаяся в ПАСЕ российская делегация может начать вести переговоры с Европейским союзом «за спиной Украины», что в итоге скажется на стратегии Киева. С таким заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
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Комментарии
В мире , Украина , Михаил Поплавский , Павел Климкин , ЕС , Верховная Рада
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