Депутат Рады: ЕС думает лишь о том, как воспользоваться Украиной

По его словам, страны ЕС думают только о том, как выгоднее использовать Украину, поэтому граждане вынуждены покупать некачественные европейские товары, которыми завалены магазины страны.

"Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят. Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", — заявил парламентарий в эфире телеканала ZIK.

Он добавил, что мнение Украины на самом деле не интересует европейских политиков. В качестве примера Поплавский привёл восстановление права голоса России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ).

И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: «Если вы не знаете, в чем проблема — проблема в деньгах», — заключил депутат.