Тайная болезнь? Почему Меркель трясет

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировую общественность не переживать по поводу состояния ее здоровья, заверив, что чувствует себя хорошо. Политик уверена, что одолевший ее недуг пройдет сам так же внезапно, как и появился. Однако медики разных стран склонны не соглашаться с официальной причиной возникновения дрожи у Меркель. Трясучку могло вызвать не обезвоживание организма, а более серьезные проблемы, полагают специалисты.

Мир продолжает с опасением следить за состоянием здоровья Ангелы Меркель, которое в последнее время дало несколько поводов для беспокойства. Так, во второй половине текущего месяца канцлер ФРГ дважды плохо почувствовала себя на публике. Впервые такое произошло 18 июня, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Меркель охватила внезапная дрожь. Она пыталась справиться с недомоганием путем изменения положения рук, однако недуг не проходил в течение примерно минуты. Причиной случившегося была объявлена жара. По словам врача, у политика случился тремор из-за обезвоживания. Как отметила сама Меркель в общении с журналистами, после употребления воды ей стало значительно лучше:

«После этого я выпила, как минимум, три стакана воды. Видимо, их мне и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо».

Версии о пагубном влиянии берлинской жары на организм пожилой женщины придерживается врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер. Он убежден, что тревожиться за здоровье канцлера не стоит. Однако медик из Лондона Майк Фитцпатрик призвал не списывать дрожь на обезвоживание.

«Обычно людей так не трясет из-за обезвоживания. Из-за недоедания — возможно, но не из-за обезвоживания, — сказал специалист Daily Telegraph. — Судороги, как правило, длятся пару минут, а потом, когда температура тела восстанавливается, все прекращается. Вероятно, именно это и произошло с Меркель».

На встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня с Меркель вновь случился припадок. Теперь уже недуг невозможно было списать на воздействие солнечных лучей. Руководители немецкого государства находились в помещении, в котором, очевидно, была зафиксирована комфортная температура воздуха.

Меркель вновь пыталась сдержать дрожь в теле руками, и опять — безрезультатно. Правда, если Зеленский предпочел не заметить происходящее с коллегой, то теперь на проблемы с главой правительства отреагировали оперативно. Меркель поднесли стакан воды, однако она жестом отказалась сделать хотя бы один глоток.

Повторный приступ тремора у канцлера наводит на вывод об ошибочно выявленных причинах первого инцидента. Скорее всего, дело не в жаре или не только в ней. Эксперты гадают, заставит ли развивающийся у Меркель недуг завершить политическую карьеру раньше срока. Сама канцлер, которая сейчас покидает саммит G20 в Осаке, попыталась заверить общественность в отсутствии у нее серьезных проблем со здоровьем. Как и многие государственные деятели прежних эпох, она, подобно Леониду Брежневу , склонна считать, что «все рассосется».

«Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — приводит слова Меркель DPA.

Известный немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший легендарного автогонщика Михаэля Шумахера , выделил шесть версий происходящего с Меркель. Официальную причину — обезвоживание — он не считает основной. По мнению медика, неконтролируемая тряска может свидетельствовать о диабете у пациента и являться признаком низкого уровня сахара в крови. Кроме того, дрожь может вызвать напряжение организма и, например, применение антидепрессантов. Не исключены также проблемы с кровообращением. Также к дрожи способна привести чрезмерная активность щитовидной железы. Ну и возрастной фактор не стоит сбрасывать со счетов, подчеркнул эксперт в области здравоохранения.

«Boзpacтныe измeнeния или тaк нaзывaeмый opтocтaтичecкий тpeмop имeeт тeндeнцию пopaжaть людeй пocлe 60 лeт. Дpoжь, кaк пpaвилo, пpeкpaщaeтcя, кoгдa чeлoвeк нaчинaeт двигaтьcя», — отметил доктор Шпехт, слова которого передает Bild.

Профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Ольга Воробьева отвергла предположение о том, что тремор может означать наличие у Меркель болезни Паркинсона.

«При обезвоживании работа вегетативной нервной системы может нарушаться и вызывать транзиторное нарушение ритма сердца — неконтролируемую тахикардию, которая часто сопровождается ознобоподобным гиперкинезом (приступом неконтролируемой дрожи). Человек выпивает стакан воды, и приступ, как правило, купируется», — цитирует медика vz.ru.