Нас предали: Порошенко о встрече Путина и Трампа

Обсуждение украинской гражданской войны в Донбассе в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20 вызвало возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Нарушение принципа «ничего об Украине без Украины» — часть русского реванша. Мы сдерживали его в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с нами. А потом подробно информировали нас», — напомнил Порошенко.

В ходе своего выступления в Тернополе во время представления членов своей евроатлантической партии «Европейская солидарность» Порошенко по сути обвинил Запад в предательстве.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — заявил бывший украинский лидер.

Стоит отметить, что встреча Путина и Трампа стала одним из самых обсуждаемых событий первого дня саммита. Переговоры длились рекордные 1 час 20 минут. Обсуждали ситуацию в «горячих точках» — Сирию, Украину, Венесуэлу, передает НСН.

Впрочем, одним из поводов для расстройства Порошенко могло послужить и то известие, что президент Украины Владимир Зеленский не приехал на саммит G20 в Осаку.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Зеленского] в Японию», — сообщили в японском МИДе.

При этом накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил, что Зеленский намерен приехать на саммит G20 в Осаку. Кроме того, он якобы собирается встретиться там с Путиным.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты в Брюссель, Париж и Берлин именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил украинский министр.

Однако практически сразу же в Кремле опровергли слова главы МИД Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет встречаться с Зеленским в японской Осаке.

В мае нынешнего года Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивалась обстановка на Украине в контексте апрельских президентских выборов.

«Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — говорилось в сообщении Кремля.

В этом же месяце руководитель Госдепартамента США Майк Помпео посетил Москву, где провел встречу с Путиным. Тогда по итогам своего визита госсекретарь рассказал о разногласиях сторон по вопросу Украины.

«Мы также обсуждали ситуацию на Украине. Мы, как было сказано, не признаем аннексию Крыма Россией. Наши санкции все еще продолжают оставаться в действии. Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения», — сказал дипломат.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров выражал надежду на то, что новая украинская власть сможет привести Донбасс к миру.

«Что касается ситуации на Украине, то здесь также есть резолюция Совета безопасности ООН, которая одобрила минские договоренности, и мы рассчитываем, что новое руководство Украины сможет определить свою позицию по минским договоренностям, опираясь и основываясь на безальтернативности политического урегулирования этого внутриукраинского кризиса», — указывал глава российского внешнеполитического ведомства.

В июле прошлого года на российско-американском саммите в Хельсинки Путин и Трамп при обсуждении гражданской войны в Донбассе обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей обеими сторонами конфликта — ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженными силами Украины.