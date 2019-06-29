«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине

Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности — сферу торговли. По итогам встречи Путин сказал, что оба президента «не виделись» со времен прошлогодней июльской встречи в Хельсинки , и дал понять, что разговор, начатый тогда, необходимо продолжать.

Президент России Владимир Путин — прекрасный парень, заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20, добавив, что беседа прошла отлично. По словам Трампа, они с Путиным обсудили много важных вопросов, в частности — сферу торговли.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — приводит ВГТРК слова президента США.

Беседа лидеров двух государств состоялась в пятницу, 28 июня. Трамп заявил, что у российской и американской делегаций была очень интересная дискуссия, которая включала такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, передает НСН.

По итогам встречи Путин сказал, что оба президента «не виделись» со времен прошлогодней июльской встречи в Хельсинки, и дал понять, что разговор, начатый тогда, необходимо продолжать, передает ФАН.

«Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам», — сказал Путин.

Белый дом заявил, что темами нынешней беседы двух президентов стали Иран, Сирия, Венесуэла и Украина.

«Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира», — сообщили в Белом доме.

Позднее Путин рассказал, что по итогам саммита G20 в Осаке главам внешнеполитических ведомств двух стран было поручено начать консультации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам российского лидера, они начали консультации по этому вопросу. Однако приведут ли они к продлению договора, пока рано говорить, отметил президент.

Стоит добавить, что в ходе разговора Путин пригласил Трампа в Москву на следующий год — на празднование 75-ой годовщины победы в Великой отечественной войне. В этой связи представитель Белого дома высокого ранга рассказал, что президент США считает важным почтить память погибших в борьбе с фашизмом, но пока не подтвердил намерение приехать в Москву в мае 2020 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, говоря о встрече двух лидеров, не следует спешить и забегать вперед.

«Давайте все-таки учиться, извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что в ходе беседы Путин и Трамп выразили намерение обсуждать острые вопросы.

«Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать», — заявил Лавров.

Он добавил, что Трамп дал поручения по итогам переговоров в присутствии российской делегации. Глава МИД РФ призвал искать соглашения и договоренности, которые устроят обе страны. Россия такой подход разделяет.

«Посмотрим, как американские коллеги будут работать после этой, по-моему, очень важной и конструктивной встречи», — заключил российский министр иностранных дел.

Днем ранее Путин заявил, что Трамп использует в работе такие методы, которые он не признает.

«Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем», — добавил президент России.

Также российский лидер отметил, он считает Трампа талантливым человеком и не карьерным политиком. Путин подчеркнул, что не оценивал деятельность президента США в стране и не собирается это делать.

Путин заявил, что Россия готова ждать, пока США «созреют» для диалога.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.

В ответ на вопрос, будет ли в американской позиции и дальше господствовать предубеждение по поводу России, Путин ответил, что «не знает». Президент также отметил, что «продавить» Россию по различным вопросам международных отношений вряд ли получится — нужен диалог сторон.

По словам Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, он способен и к самостоятельным решениям, добавил российский лидер.