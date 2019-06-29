Забрала $40 млн: от правителя Дубая сбежала жена

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума покинула его, прихватив 31 миллион фунтов стерлингов (около 40 млн долларов), чтобы начать новую жизнь, пишет The Sun.

Предполагается, что 45-летняя принцесса Хая, которая не выходила в свет с февраля, сбежала в Германию с семилетним сыном и одиннадцатилетней дочерью.

Газета пишет, что пойти на такой шаг женщину заставили опасения за свою безопасность. По данным издания, она попросила убежища в Германии и подала на развод. Шейх пытался вернуть свою семью обратно, но ему было отказано, что спровоцировало дипломатический кризис между странами.

Принцесса Хая якобы делилась с друзьями, что решила бежать в Германию, а не Великобританию, поскольку не доверяла британским властям.

69-летний шейх любитель скачек и владелец конюшен в Британии. Он никогда не пропускает скачки и общается на них с королевой Великобритании. Впрочем, недавно впервые за 28 лет он на скачках не присутствовал.