Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забрала $40 млн: от правителя Дубая сбежала жена 

Рамблер + ещё 16 12 минут назад
Фото: globallookpress.com
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума покинула его, прихватив 31 миллион фунтов стерлингов (около 40 млн долларов), чтобы начать новую жизнь, пишет The Sun.
Предполагается, что 45-летняя принцесса Хая, которая не выходила в свет с февраля, сбежала в Германию с семилетним сыном и одиннадцатилетней дочерью.
Газета пишет, что пойти на такой шаг женщину заставили опасения за свою безопасность. По данным издания, она попросила убежища в Германии и подала на развод. Шейх пытался вернуть свою семью обратно, но ему было отказано, что спровоцировало дипломатический кризис между странами.
Принцесса Хая якобы делилась с друзьями, что решила бежать в Германию, а не Великобританию, поскольку не доверяла британским властям.
69-летний шейх любитель скачек и владелец конюшен в Британии. Он никогда не пропускает скачки и общается на них с королевой Великобритании. Впрочем, недавно впервые за 28 лет он на скачках не присутствовал.
Комментарии5
В мире , Дубай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Предательство Америки»: Трампа уничтожили за встречу с Путиным29
Путина поразила реакция Запада на его слова152
Кремль прояснил ситуацию с поставкам С-400 Турции5
Путин ответил на просьбу Зеленского277
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине95
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
04:21
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление
Шоу-бизнес
10:01
Путина поразила реакция Запада на его слова
Политика
01:51
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине
В мире Статьи
01:27
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика Ближний Восток
01:49
«Позор Украины»: в Раде ждут отставки Климкина
В мире Статьи
00:18
«Пять или шесть полов напридумали»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение