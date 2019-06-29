Президент Мексики направил послание в адрес саммита G20

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, как и обещал, направил в адрес саммита G20 в Японии , куда он сам не поехал, послание, касающееся миграционной тематики, выступив за сотрудничество в этой сфере и против закрытия границ.

Текст послания опубликовал в своем микроблоге в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард

"Мы считаем, что выбрать сотрудничество для развития гораздо более конструктивно, чем закрывать границы или прибегать к применению силы", — написал в своем письме на имя премьер-министра страны-хозяйки саммита Японии Лопес Обрадор.

По его словам, согласованная всеми членами ООН повестка до 2030 года предполагает придание импульса производству, созданию рабочих мест и благосостоянию для самых бедных народов.

"Это было бы самым эффективным и гуманным способом добиться того, чтобы люди могли работать и быть счастливыми в местах, где они родились, где их семьи, их обычаи и культура. Справедливость и всеобщее братство стоят выше границ. Вместе мы согласились, среди прочего, ответить на миграционный феномен посредством продвижения развития Центральной Америки и юга и юго-востока нашей страны", — отметил мексиканский лидер.

В июне США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед фактом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч бойцов Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.

Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.