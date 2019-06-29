Порошенко испугался встречи Путина и Трампа

Порошенко отметил, что никто не предупредил украинские власти о предстоящей встрече глав государств. По его словам, такое происходит в первый раз, и это тревожный звонок для всей Украины.

Экс-президент пояснил, что раньше американские и европейские партнеры страны согласовывали свою позицию с Киевом перед любыми переговорами с Москвой, а после детально информировали украинскую власть о происходящем.