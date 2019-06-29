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Порошенко испугался встречи Путина и Трампа 

Lenta.ru + ещё 7 45 минут назад
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Порошенко отметил, что никто не предупредил украинские власти о предстоящей встрече глав государств. По его словам, такое происходит в первый раз, и это тревожный звонок для всей Украины.
Экс-президент пояснил, что раньше американские и европейские партнеры страны согласовывали свою позицию с Киевом перед любыми переговорами с Москвой, а после детально информировали украинскую власть о происходящем.
«В течение пяти лет никому и в голову не приходило о чем-то договориться с Кремлем без нас», — сказал Порошенко.
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В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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