Байден пообещал бороться с расизмом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго

"Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма, продвигающим равенство и неразделимость в нашем обществе и во всех его институтах, в будках для голосования и в наших сердцах", — сказал Байден.

На прошедших в четверг дебатах сенатор от Калифорнии Камала Харрис эмоционально упрекнула бывшего вице президента в нетвердой позиции по вопросу расового равенства. Она указала Байдену на его прежнее замечание о том, что ему в бытность сенатором удавалось сотрудничать с сенаторами, поддерживающими расовую сегрегацию. Она также упрекнула Байдена в том, что он, по ее словам, был противником "десегрегационных автобусов" — инициативы, направленной на ликвидацию расовой сегрегации школ в Америке в 1970-х годах.

"Я бы хотел сказать кое-что о дебатах, прошедших вчера вечером. Я слышал и я слушал, и я уважаю сенатора Харрис. Но мы все знаем, что 30-60 секунд беседы на предвыборных дебатах не могут стать суждением о продолжавшейся всю жизнь приверженности правам человека", — ответил в пятницу Байден.

Его выступление на дебатах в четверг многие наблюдатели посчитали неудачным, в том числе указав на атаку со стороны Харрис.

Защищая свою позицию, Байден заявил: "Я всю жизнь боролся всем сердцем за то, чтобы права человека и избирательные права соблюдались повсюду. Эти права не должны определять штаты, это обязанность федерального правительства, это конституционный вопрос — защита гражданских прав каждого американца. И это всегда было моей позицией", — сказал Байден.

Он упрекнул действующего президента Дональда Трампа в том, что тот не осудил атаку ультраправых в Шарлоттсвилле (Виргиния) в августе 2017 года, жертвой которой стала молодая женщина.

"Наш президент продвигает ненависть и разделение, он поощряет ядовитую идеологию превосходства белой расы. Послушайте, наши дети смотрят на это!" — сказал Байден.

В 2017 году в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. В пятницу водитель, задавивший женщину, получил пожизненный срок. После столкновений Трамп заявил, что "прекрасные люди были с обеих сторон", спровоцировав резкую критику.