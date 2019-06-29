Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"

Испании Исполняющий обязанности главы МИД Жозеп Боррель объяснил свои слова о России , из-за которых испанский посол был вызван в российский МИД, и добавил, что инцидент исчерпан.

В конце мая посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России из-за этих недружественных высказываний Борреля. В беседе с изданием Periodiсo в мае Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС , назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу".

"Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР", — заявил Боррель в новом интервью Periodiсo.

"Я также говорил о появлении нового системного конкурента — Китая. Я говорил, что у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше", — добавил Боррель.