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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге" 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: © AP Photo / Francisco Seco
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых испанский посол был вызван в российский МИД, и добавил, что инцидент исчерпан.
В конце мая посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России из-за этих недружественных высказываний Борреля. В беседе с изданием Periodiсo в мае Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу".
"Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР", — заявил Боррель в новом интервью Periodiсo.
"Я также говорил о появлении нового системного конкурента — Китая. Я говорил, что у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше", — добавил Боррель.
"Такое случается. Я думаю, русские слишком остро реагировали, мы упрекали их в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем", — заключил он.
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Комментарии
В мире , Политика , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , Испания
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